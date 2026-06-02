Théodule, Parking de l’IUT, Villeurbanne
Théodule, Parking de l’IUT, Villeurbanne dimanche 21 juin 2026.
Théodule Dimanche 21 juin, 18h00 Parking de l’IUT Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00
Prométhée et la créature de Frankenstein n’ont qu’à bien se tenir, voici Théodule, le freak immortel de Hansis Bacon. Au volant de son corbillard, cet artiste-performeur a 1 001 idées pour faire passer de vie à trépas sa bête de foire et pour la ressusciter. Cartoonesque et saisissant !
À partir de 12 ans
Création
Coproduction des Ateliers Frappaz
Parking de l’IUT 220 Cr Emile Zola, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Prométhée et la créature de Frankenstein n’ont qu’à bien se tenir, voici Théodule, le freak immortel de l’artiste-performeur Hansis Bacon.
© Camille Sauvage
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