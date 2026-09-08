Thés artistiques : carte postale de l’Égypte antique, Bibliothèque Maurepas, Rennes

Informations pratiques

Thés artistiques : carte postale de l’Égypte antique Mercredi 9 décembre, 14h30 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T14:30:00+01:00 – 2026-12-09T16:30:00+01:00

Fin : 2026-12-09T14:30:00+01:00 – 2026-12-09T16:30:00+01:00

En lien avec l’exposition du musée des Beaux-Arts de Rennes, l’artiste Juliette Pinto vous invite à réaliser de cartes postales en pâte à papier colorée (“paper pulp painting”) tout en questionnant l’imaginaire de l’Égypte antique et en reprenant des motifs présents sur les objets.

Atelier à destination des adultes.

Sur réservation

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 38 http://bibliotheques.rennes.fr

Atelier artistique autour de l’exposition du musée des Beaux-Arts Atelier art

Jean-Manuel Salingue