Thés artistiques : carte postale de l’Égypte antique, Bibliothèque Maurepas, Rennes
mercredi 9 décembre 2026 · Bibliothèque Maurepas · Rennes
Informations pratiques
Thés artistiques : carte postale de l’Égypte antique Mercredi 9 décembre, 14h30 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-09T14:30:00+01:00 – 2026-12-09T16:30:00+01:00
Fin : 2026-12-09T14:30:00+01:00 – 2026-12-09T16:30:00+01:00
En lien avec l’exposition du musée des Beaux-Arts de Rennes, l’artiste Juliette Pinto vous invite à réaliser de cartes postales en pâte à papier colorée (“paper pulp painting”) tout en questionnant l’imaginaire de l’Égypte antique et en reprenant des motifs présents sur les objets.
Atelier à destination des adultes.
Sur réservation
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 38 http://bibliotheques.rennes.fr
Atelier artistique autour de l’exposition du musée des Beaux-Arts Atelier art
Jean-Manuel Salingue
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