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Thierry Chazelle – Un homme neuf Salle Paul-Fort Nantes

samedi 3 octobre 2026 · Salle Paul-Fort · Nantes

Thierry Chazelle – Un homme neuf Salle Paul-Fort Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:30
Lieu
Salle Paul-Fort
Adresse
9 rue Basse Porte, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
de 13€ à 18€

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 20:30 – 22:00
Gratuit : non de 13€ à 18€ Adulte 

Le récit prend la forme d’une traversée autobiographique, ponctuée de poèmes et de musique. Il y évoque les cinq « hommes neufs » qu’il a été, chacun en quête de succès ou de revanche, jusqu’à ce que l’amour et l’acceptation du chemin parcouru l’emportent sur la colère. Sur scène, un piano à queue, unique élément de scénographie, devient tour à tour instrument, complice et terrain de jeu. Avec Lili Cros, ils alternent chants et compositions dans une atmosphère intime, poétique et teintée d’humour.

Salle Paul-Fort Nantes 44000

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