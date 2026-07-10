Thierry Chazelle – Un homme neuf Salle Paul-Fort Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 20:30 – 22:00

Gratuit : non de 13€ à 18€ Adulte

Le récit prend la forme d’une traversée autobiographique, ponctuée de poèmes et de musique. Il y évoque les cinq « hommes neufs » qu’il a été, chacun en quête de succès ou de revanche, jusqu’à ce que l’amour et l’acceptation du chemin parcouru l’emportent sur la colère. Sur scène, un piano à queue, unique élément de scénographie, devient tour à tour instrument, complice et terrain de jeu. Avec Lili Cros, ils alternent chants et compositions dans une atmosphère intime, poétique et teintée d’humour.

Salle Paul-Fort Nantes 44000



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