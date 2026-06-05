Thomas Bergersen en concert à La Seine Musicale le 16 avril 2027 Seine Musicale Boulogne-Billancourt

Rendez-vous le 16 avril 2027 à 20h à La Seine Musicale pour découvrir sur scène Thomas Bergersen, l’un des compositeurs les plus influents de sa génération. Connu comme cofondateur de Two Steps From Hell, l’artiste norvégien a marqué l’univers de la musique orchestrale moderne grâce à des compositions puissantes et spectaculaires écoutées par des millions de fans à travers le monde.

Avec plus de sept milliards d’écoutes cumulées, son répertoire a accompagné les bandes-annonces de grandes productions cinématographiques, des campagnes publicitaires internationales ainsi que de nombreux événements majeurs.

Cette première tournée européenne en solo offre au public l’opportunité rare de vivre l’intensité de ses œuvres dans un format concert. Une date incontournable pour les amateurs de musique de film, de musique symphonique et de Two Steps From Hell.

Le célèbre compositeur de Two Steps From Hell fera escale à Paris avec Thomas Bergersen Live, une tournée exceptionnelle qui promet une soirée grandiose dédiée à la musique épique et symphonique.

Le mardi 27 avril 2027

de 20h00 à 23h00

payant

dès 63 euros

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-04-27T23:00:00+02:00

fin : 2027-04-28T02:00:00+02:00

Date(s) : 2027-04-27T20:00:00+02:00_2027-04-27T23:00:00+02:00

Seine Musicale Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt

Métro -> 9 : Pont de Sèvres (Boulogne-Billancourt) (398m)

Bus -> 42260389 : Cours de l’Ile Seguin (Boulogne-Billancourt) (228m)

Vélib -> Cours de l’Ile Seguin – Parc Billancourt (119.60m)

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