Thomas Fersen, Comme on quitte un imperméable Place Pierre de Coubertin Lillebonne

Informations pratiques

Lillebonne

Thomas Fersen, Comme on quitte un imperméable

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-16 20:30:00

fin : 2027-03-16 22:00:00

Date(s) :

2027-03-16

Comme on quitte un imperméable est une adaptation du roman éponyme de Thomas Fersen paru au Seuil en mai 2026.

Émaillé de chansons inédites ou de son répertoire, et joué par Thomas Fersen accompagné de trois musiciens, Comme on quitte un imperméable raconte en octosyllabes comment, après des débuts décourageants dans la musique et la perte de son mi-temps de câbleur, le héros est expédié au Mexique par son père. Tendre et drôle, Thomas Fersen prête des souvenirs de jeunesse à son apprenti globe-trotter. Avec fantaisie, il évoque l’exotisme et la luxuriance, la dévotion et la religiosité des contrées arpentées, nous offrant une vision allégorique de ses aventures. Voyage initiatique, épopée aussi piquante que rocambolesque, les dangers auxquels s’expose le héros sont autant de rituels de passage à l’âge adulte.

Tendre et drôle, Comme on quitte un imperméable nous emporte par la puissance poétique de son écriture. .

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Thomas Fersen, Comme on quitte un imperméable

L’événement Thomas Fersen, Comme on quitte un imperméable Lillebonne a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme