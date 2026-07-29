Thomas Kahn Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas
samedi 21 novembre 2026 · Route Santik Beneat · Plougastel-Daoulas
Informations pratiques
Plougastel-Daoulas
Thomas Kahn
Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Chanteur à l’histoire personnelle chargée d’émotions fortes, il est reconnu pour son timbre de voix unique et ses qualités d’interprète. Habité par la soul, il retrouve dans cette musique, leurs valeurs de transmission, de sensibilité, de chaleur et les contes de la vie ordinaire. Sa voix rappelle quelques intonations épicées d’Otis Redding ou encore Lee Fields et sur un registre plus calme, c’est Ben Harper qui s’invite dans l’imaginaire de l’auditeur. Son univers est également marqué par le reggae avec lequel il s’est construit ; The Gladiators et leur mythique bassiste Clintin Fearon, Toots ou encore Ken Booth dont la voix et le soul spirit tombent fort logiquement dans les gammes de sa formation vocale.
Informations pratiques
Placement libre assis en catégorie.
Réservation recommandée. .
Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 30
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English :
L’événement Thomas Kahn Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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