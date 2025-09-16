Thomas Marty, nouveau spectacle Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

Thomas Marty, nouveau spectacle Le Dôme Marseille 4e Arrondissement dimanche 14 mars 2027.

Thomas Marty, nouveau spectacle

Dimanche 14 mars 2027 à partir de 17h. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 39 – 39 – 55 EUR

Début : 2027-03-14 17:00:00

2027-03-14

Préparez-vous j’arrive pour la suite!

Après le succès de son premier spectacle, Thomas Marty revient sur scène pour nous raconter ses nouvelles aventures.







Avec Thomas Marty .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Get ready: I’m coming up next!

German :

Bereiten Sie sich vor: Ich komme zur Fortsetzung!

Italiano :

Preparatevi: sto arrivando!

Espanol :

Prepárate: ¡voy para allá!

