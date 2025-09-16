Thomas Marty, nouveau spectacle Le Dôme Marseille 4e Arrondissement
Thomas Marty, nouveau spectacle Le Dôme Marseille 4e Arrondissement dimanche 14 mars 2027.
Thomas Marty, nouveau spectacle
Dimanche 14 mars 2027 à partir de 17h. Le Dôme 48 avenue de Saint-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 39 – 39 – 55 EUR
Début : 2027-03-14 17:00:00
2027-03-14
Préparez-vous j’arrive pour la suite!
Après le succès de son premier spectacle, Thomas Marty revient sur scène pour nous raconter ses nouvelles aventures.
Avec Thomas Marty .
Le Dôme 48 avenue de Saint-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Get ready: I’m coming up next!
German :
Bereiten Sie sich vor: Ich komme zur Fortsetzung!
Italiano :
Preparatevi: sto arrivando!
Espanol :
Prepárate: ¡voy para allá!
