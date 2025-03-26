LE MUSEE EPHEMERE DES DINOSAURES – AXONE – MONTBELIARD Montbeliard

THOMAS MARTY Début : 2027-01-29 à 20:00. Tarif : – euros.

JEAN-PHILIPPE BOUCHARD PRÉSENTE : THOMAS MARTYDans son premier spectacle, Thomas Marty se pose les questions : comment devient-on un pré-Daron ? A quel moment tu préfères le confort au style ? Avec simplicité et une pointe de nostalgie, il vous embarque dans ses anecdotes… vraiment complicado ! Un spectacle d’observation où les spectateurs se reconnaîtront.Et comme il le dit si bien : « Allez, la bise ! »

ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14