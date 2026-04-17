Thumper | Festival Europavox 2026 Place du 1er Mai Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

Thumper | Festival Europavox 2026

Place du 1er Mai Festival Europavox Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 124 – 124 – 44 EUR

Tarif réduit

Offre de lancement !

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Au cours des 20 derniers mois, le groupe psych-pop dublinois THUMPER, composé de six musiciens, est passé de petites scènes locales à des tournées européennes d’envergure.

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Place du 1er Mai Festival Europavox Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 90 04 06 accueil@europavox.com

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English :

Over the past 20 months, Dublin?s six-piece psych-pop band THUMPER has gone from small local stages to major European tours.

L’événement Thumper | Festival Europavox 2026 Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-04-10 par Clermont Auvergne Volcans