Thumper | Festival Europavox 2026 Place du 1er Mai Clermont-Ferrand
Thumper | Festival Europavox 2026 Place du 1er Mai Clermont-Ferrand vendredi 26 juin 2026.
Clermont-Ferrand
Thumper | Festival Europavox 2026
Place du 1er Mai Festival Europavox Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 124 – 124 – 44 EUR
Tarif réduit
Offre de lancement !
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Au cours des 20 derniers mois, le groupe psych-pop dublinois THUMPER, composé de six musiciens, est passé de petites scènes locales à des tournées européennes d’envergure.
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Place du 1er Mai Festival Europavox Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 90 04 06 accueil@europavox.com
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English :
Over the past 20 months, Dublin?s six-piece psych-pop band THUMPER has gone from small local stages to major European tours.
L’événement Thumper | Festival Europavox 2026 Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-04-10 par Clermont Auvergne Volcans
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