Tiens ! des clowns ! – La troupe Komsala Tout d’suite en balade Place Petite Hollande / Ile Gloriette Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 11:11 – 12:11

Gratuit : oui Tout public

Résidence dans l’espace public – Invitation à la curiosité La troupe Komsala Tout d’suite a le plaisir de vous inviterà vous arrêter, pour les croiser,les rencontrer,les regarder,les écouter…ou pas, à pas là où vous serez

Place Petite Hollande / Ile Gloriette Nantes 44007



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