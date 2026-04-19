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Tiens ! des clowns ! – La troupe Komsala Tout d’suite en balade Place Petite Hollande / Ile Gloriette Nantes

Tiens ! des clowns ! – La troupe Komsala Tout d’suite en balade Place Petite Hollande / Ile Gloriette Nantes

Tiens ! des clowns ! – La troupe Komsala Tout d’suite en balade Place Petite Hollande / Ile Gloriette Nantes samedi 13 juin 2026.

Lieu : Place Petite Hollande / Ile Gloriette

Adresse : Place de la Petite Hollande, Nantes

Ville : 44007 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 11:11

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 11:11 – 12:11
Gratuit : oui  Tout public 

Résidence dans l’espace public – Invitation à la curiosité La troupe Komsala Tout d’suite a le plaisir de vous inviterà vous arrêter, pour les croiser,les rencontrer,les regarder,les écouter…ou pas, à pas là où vous serez

Place Petite Hollande / Ile Gloriette Nantes 44007


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