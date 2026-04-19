Tiens ! des clowns ! – La troupe Komsala Tout d’suite en balade Place Petite Hollande / Ile Gloriette Nantes
Tiens ! des clowns ! – La troupe Komsala Tout d’suite en balade Place Petite Hollande / Ile Gloriette Nantes samedi 13 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 11:11 – 12:11
Gratuit : oui Tout public
Résidence dans l’espace public – Invitation à la curiosité La troupe Komsala Tout d’suite a le plaisir de vous inviterà vous arrêter, pour les croiser,les rencontrer,les regarder,les écouter…ou pas, à pas là où vous serez
Place Petite Hollande / Ile Gloriette Nantes 44007
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