Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !! BÔcafé Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 18:00 – 19:00

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age maximum : 99

Après 8 ans, après 6 ans surtout, Gaston part du quartier.Alors pour fêter son départ, il aura GRAND plaisir à vous retrouver une avant-avant-avant etc dernière fois. Pour se dire « au revoir », et surtout pour vous remercier BEAUCOUP.

BÔcafé Nantes 44300



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