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TIF + 1ère partie STEREOLUX Nantes

samedi 17 octobre 2026 · STEREOLUX · Nantes

TIF + 1ère partie STEREOLUX Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
STEREOLUX
Adresse
4, Boulevard Léon Bureau, Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Prévente : 28€ | Carte Stereolux : 23€ | Abonné·e partenaire : 23€

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-17 20:00 – 23:00
Gratuit : non Prévente : 28€ | Carte Stereolux : 23€ | Abonné·e partenaire : 23€  

Rappeur mélomane, capable de rapper et de chanter en français comme en arabe, l’algérien diffuse sa nostalgie joyeuse et communicative. TIF alias Toufik donne vie à son exil sur une musique emprise de sonorités chaâbi et de rythmes mélancoliques et exaltés. Sur scène, en live band, sa prestation est vivante et rare. Un voyage entre Alger et Paris où l’on danse et rêve.

STEREOLUX Nantes 44200
http://stereolux.org/tif-1ere-partie-17102026-1800


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