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TIF + 1ère partie STEREOLUX Nantes
samedi 17 octobre 2026 · STEREOLUX · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-17 20:00 – 23:00
Gratuit : non Prévente : 28€ | Carte Stereolux : 23€ | Abonné·e partenaire : 23€
Rappeur mélomane, capable de rapper et de chanter en français comme en arabe, l’algérien diffuse sa nostalgie joyeuse et communicative. TIF alias Toufik donne vie à son exil sur une musique emprise de sonorités chaâbi et de rythmes mélancoliques et exaltés. Sur scène, en live band, sa prestation est vivante et rare. Un voyage entre Alger et Paris où l’on danse et rêve.
STEREOLUX Nantes 44200
http://stereolux.org/tif-1ere-partie-17102026-1800
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