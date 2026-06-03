Till l’Espiègle – Concert symphonique – Saison ONPL Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-25 20:00 – 21:40

Gratuit : non 10 € à 48 € 10 € à 48 €4 € tarif Carte Blanche (uniquement au guichet ou par téléphone) Billettterie à l’unité à partir du 9 juin 2026 :en ligne : https://onpl.fr/au guichet : ONPL Billetterie, Cité des Congrès, 7 rue de Valmy, Nantes – 02 51 25 29 29 – du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (Fermeture annuelle du lundi 3 au lundi 17 août 2026 inclus) Tout public

Concert symphonique Les enchanteresses Soirées musicales de Britten préparent l’impressionnante éruption sonore du Concerto pour piano n° 2 de Prokofiev dont la cadence – la plus longue et spectaculaire du répertoire – nécessite une virtuosité hors norme de la part du pianiste. Les doigts endiablés de Lucas Debargue mèneront ce combat homérique, promesse d’un spectacle fascinant. La vie et ses ivresses, l’au-delà et ses promesses, Sascha Goetzel dirigera ensuite deux flamboyants poèmes symphoniques de Richard Strauss : Mort et Transfiguration, récit des dernières heures d’un artiste à l’agonie et Till l’Espiègle ou les aventures d’un impertinent saltimbanque frétillant jusqu’au bout de sa corde de pendu ! Deux merveilles qui déploient un orchestre foisonnant. Déroulé :Benjamin Britten : Soirées musicales – 10 min. Sergueï Prokofiev : Concerto pour piano n° 2 – 31 min.Lucas Debargue, piano – entracte- Richard Strauss : Mort et Transfiguration – 25 min. Richard Strauss : Till l’Espiègle – 15 min. Orchestre National des Pays de la LoireSascha Goetzel, direction Concerts dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes :vendredi 25 septembre 2026 à 20hsamedi 26 septembre 2026 à 18h

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

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