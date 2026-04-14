Tim Solac : Quelles vies !, La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes

Tim Solac : Quelles vies ! 16 – 18 avril La Compagnie du Café-Théâtre Loire-Atlantique

18 € / 23 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T19:00:00+02:00 – 2026-04-16T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T19:00:00+02:00 – 2026-04-18T20:30:00+02:00

One man show

« Comédien, danseur… et si c’était vrai ? À travers 6 personnages hauts en couleur, Tim Solac nous livre un récit de vie rythmé, entre théâtre et performance physique. Un spectacle drôle et touchant sur la quête de soi, validé par une note de 9,7/10 sur Billet Réduc »

Représentations du 16 au 18 avril 2026 à 19h

La Compagnie du Café-Théâtre 6 Rue des Carmélites, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://nantes-spectacles.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 89 65 01 »}]

One man show Compagnie du café-théâtre