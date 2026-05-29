Timbres Passion 2026 à Hyères Championnat National de Philatélie Jeunes et Adultes Centre-ville Hyères

Informations pratiques

Hyères

Timbres Passion 2026 à Hyères Championnat National de Philatélie Jeunes et Adultes

Centre-ville Avenue Ambroise Thomas Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 09:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-23

Pour la première fois, le Championnat de France Jeunesse se tiendra dans le Sud de la France et mettra à l’honneur de nombreuses collections réalisées par de jeunes philatélistes. Il est organisé par l’association Entente Philatélique Hyéroise.

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Centre-ville Avenue Ambroise Thomas Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 34 21 18 contact.epy83400@gmail.com

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English : Timbres Passion 2026 in Hyères National Youth and Adult Philately Championship

For the first time, the Championnat de France Jeunesse will be held in the South of France, showcasing the many collections created by young philatelists. It is organized by the Entente Philatélique Hyéroise association.

L’événement Timbres Passion 2026 à Hyères Championnat National de Philatélie Jeunes et Adultes Hyères a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme Provence Méditerranée