Tir à l’arc, biathlon et course d’orientation Évellys
Tir à l’arc, biathlon et course d’orientation Évellys jeudi 9 juillet 2026.
Évellys
Tir à l’arc, biathlon et course d’orientation
Parc du Touran Évellys Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-07-09 19:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Irek BECKER animera une course d’orientation dans le parc du Touran avec une épreuve complémentaire de tir à l’arc. L’occasion de découvrir ces 2 disciplines qui allient repères dans l’espace et adresse. .
Parc du Touran Évellys 56500 Morbihan Bretagne +33 7 86 34 22 35
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English :
L’événement Tir à l’arc, biathlon et course d’orientation Évellys a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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