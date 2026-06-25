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Tir à l’arc, biathlon et course d’orientation Évellys

Tir à l’arc, biathlon et course d’orientation Évellys jeudi 9 juillet 2026.

Adresse
Parc du Touran
Ville
56500 Évellys
Département
Morbihan
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif

Évellys

Tir à l’arc, biathlon et course d’orientation

Parc du Touran Évellys Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-07-09 19:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Irek BECKER animera une course d’orientation dans le parc du Touran avec une épreuve complémentaire de tir à l’arc. L’occasion de découvrir ces 2 disciplines qui allient repères dans l’espace et adresse.   .

Parc du Touran Évellys 56500 Morbihan Bretagne +33 7 86 34 22 35 

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English :

L’événement Tir à l’arc, biathlon et course d’orientation Évellys a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

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