Tir à l’arc Base Plein Air Cognac
Tir à l’arc Base Plein Air Cognac dimanche 5 juillet 2026.
Cognac
Tir à l’arc
Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Décochez votre flèche dans le mille sur une des 6 cibles !
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Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 46 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Shoot your arrow into the bull’s-eye on one of the 6 targets!
L’événement Tir à l’arc Cognac a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Cognac
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