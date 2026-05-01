Tir à l’arc Base Plein Air Cognac

Cognac

Tir à l’arc

Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Décochez votre flèche dans le mille sur une des 6 cibles !

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Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 46 24

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English :

Shoot your arrow into the bull’s-eye on one of the 6 targets!

L’événement Tir à l’arc Cognac a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Cognac