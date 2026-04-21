Tir du Muguet Kaltenhouse
Tir du Muguet Kaltenhouse vendredi 8 mai 2026.
Kaltenhouse
Tir du Muguet
25 rue de Bischwiller Kaltenhouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08 09:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Tir populaire et inter-société. Découverte du tir sportif à 10 et 50 mètres
Tir populaire et inter-société.
Découverte du tir sportif à 10 et 50 mètres
Restauration sur place Grillade à midi et Tartes flambées le soir .
25 rue de Bischwiller Kaltenhouse 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 82 14 alsatiakaltenhouse@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Popular and inter-company shooting. Discover shooting sports at 10 and 50 meters
L’événement Tir du Muguet Kaltenhouse a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
À voir aussi à Kaltenhouse (Bas-Rhin)
- Marche du 1er Mai 2026 Kaltenhouse 1 mai 2026