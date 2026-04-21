Kaltenhouse

Tir du Muguet

25 rue de Bischwiller Kaltenhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Tir populaire et inter-société. Découverte du tir sportif à 10 et 50 mètres

Tir populaire et inter-société.

Découverte du tir sportif à 10 et 50 mètres

Restauration sur place Grillade à midi et Tartes flambées le soir .

25 rue de Bischwiller Kaltenhouse 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 82 14 alsatiakaltenhouse@gmail.com

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English :

Popular and inter-company shooting. Discover shooting sports at 10 and 50 meters

L’événement Tir du Muguet Kaltenhouse a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau