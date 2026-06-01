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TISS+, Le Baiser Salé, Paris

TISS+, Le Baiser Salé, Paris

TISS+, Le Baiser Salé, Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Le Baiser Salé

Adresse : 58 rue des Lombards

Ville : 75001 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 70

TISS+ Dimanche 21 juin, 20h00 Le Baiser Salé Paris

70

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00

Créées au Baiser Salé, mais aussi passées par des scènes comme la Boule Noire ou La Petite Halle, les soirées TISS+ sont devenues un rendez-vous incontournable. Chaque performance est pensée comme un laboratoire : mélange de jazz, d’électro, d’afro et d’improvisation libre, avec une intensité qui ne faiblit jamais. Sur scène, la surprise est reine : invités inattendus, moments de transe, énergie brute.

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France 0783297663 https://www.lebaisersale.com
Créées au Baiser Salé, mais aussi passées par des scènes comme la Boule Noire ou La Petite Halle, les soirées TISS+ sont devenues un rendez-vous incontournable. Chaque performance est pensée comme un…

©TISS+

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