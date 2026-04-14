Tissage de la laine sur métier à chevilles Persac
Tissage de la laine sur métier à chevilles Persac mercredi 6 mai 2026.
Persac
Tissage de la laine sur métier à chevilles
8 Route de Moulismes Persac Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 09:30:00
fin : 2026-05-06 12:30:00
Date(s) :
2026-05-06
Atelier Tissage sur métier à chevilles “Peg loom weaving”
Créer votre tapis avec de la laine locale. Vous n’avez aucune expérience dans le tissage de la laine ? Ce n’est pas grave, Niki vous transmet sa passion et vous guide avec bienveillance. Tout le matériel est fourni. .
8 Route de Moulismes Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine lebruitdutrapeze@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tissage de la laine sur métier à chevilles
L’événement Tissage de la laine sur métier à chevilles Persac a été mis à jour le 2026-04-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Persac (Vienne)
- Reprise de l’activité golf Persac 18 avril 2026
- Atelier cyanotype Persac 26 avril 2026
- Les Coteaux des Fadets / Boucle 1 Persac Vienne 1 mai 2026
- La Fosse Aux Loups / Boucle 2 Persac Vienne 1 mai 2026
- La Fosse Aux Loups / Boucle 4 Persac Vienne 1 mai 2026