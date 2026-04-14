Persac

Tissage de la laine sur métier à chevilles

8 Route de Moulismes Persac Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 09:30:00

fin : 2026-05-06 12:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Atelier Tissage sur métier à chevilles “Peg loom weaving”

Créer votre tapis avec de la laine locale. Vous n’avez aucune expérience dans le tissage de la laine ? Ce n’est pas grave, Niki vous transmet sa passion et vous guide avec bienveillance. Tout le matériel est fourni. .

8 Route de Moulismes Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine lebruitdutrapeze@gmail.com

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English : Tissage de la laine sur métier à chevilles

L’événement Tissage de la laine sur métier à chevilles Persac a été mis à jour le 2026-04-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne