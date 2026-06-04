Tissé Métisse à la fête des Langues Fonds documentaire Tissé Métisse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

La thématique de la fête des langues pour 2026 est l’enfance, et plusieurs temps forts seront proposés au cours de l’après-midi (chants/berceuses et comptines du monde, danses, ateliers …) par diverses associations nantaises.Le Fonds documentaire Tissé Métisse y présentera les livres de la sélection l’œil du monde issus de maisons d’édition du monde entier : Corée, Japon, Italie, Rwanda, Espagne, Norvège et d’autres encore. Ces livres sont multilingues en langue originale et/ou en français. Venez partager, découvrir, lire des albums pour enfants dans une ambiance conviviale !Pour plus d’informations vous pouvez nous contacter au : 02 40 74 75 13. ou par mail : secretariat.fondsdoc@tisse-metisse.org.

Fonds documentaire Tissé Métisse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 74 75 13 https://fondsdoc.tisse-metisse.org/ 02 40 74 75 13



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