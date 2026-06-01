Tisser des Liens, Théâtre du Parc – Parc floral de Paris, Paris
Tisser des Liens, Théâtre du Parc – Parc floral de Paris, Paris dimanche 14 juin 2026.
Tisser des Liens Dimanche 14 juin, 15h00, 16h30 Théâtre du Parc – Parc floral de Paris
Les lilas en scène – Plateaux puzzle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:45:00+02:00
Fin : 2026-06-14T16:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:15:00+02:00
Promenade artistique collaborative
Danse aérienne, arts plastiques et musique – Tout public dès le plus jeune âge
Initialement intitulée Promenade entre les lignes, cette forme est née d’une commande du festival Un Neuf Trois Soleil ! 2022 et de la ville de Tremblay-en France (93), pour clôturer un projet de territoire avec les familles au parc de la ville de Tremblay. Elle se situe à mi-chemin entre les créations De ses mains et Entre les lignes.
Cheminer, sillonner, tracer des lignes, travailler la matière, fabriquer de ses mains, transmettre, (se) relier, tisser les résonances des liens et des chemins de vies qui s’inventent : dans un entrelacs de générations, les artistes invitent le public en balade, au fil de tableaux circassiens, plastiques et sonores où se créent différents ouvrages et agrès aériens, parfois avec la participation du public.
Distribution
Écriture et mise-en-scène
Cécile Mont-Reynaud
En scène
Ananda Montange
Alvaro Valdés
Anna Weber ou Cécile Mont-Reynaud
Eric Recordier
Régie son – régie générale
Axel Ombade
PRODUCTION
Compagnie Lunatic – Cie Conventionnée DRAC Île de France
AIDES ET RESIDENCES
Département de la Seine-Saint-Denis (93) – dispositif Hisse et Oh, Le Théâtre du Parc – Théâtre Dunois à Paris (75), Ville de Tremblay-en France (93) , Le festival Un Neuf Trois Soleil ! (93)
Théâtre du Parc – Parc floral de Paris Parc floral de Paris Paris 75012 Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « production@cielunatic.com »}]
Compagnie Lunatic – Cécile Mont-Reynaud cirque jeune public
Constance Arizolli
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