Tisser des Liens, Théâtre du Parc – Parc floral de Paris, Paris

Tisser des Liens Dimanche 14 juin, 15h00, 16h30 Théâtre du Parc – Parc floral de Paris

Les lilas en scène – Plateaux puzzle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:45:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:15:00+02:00

Promenade artistique collaborative

Danse aérienne, arts plastiques et musique – Tout public dès le plus jeune âge

Initialement intitulée Promenade entre les lignes, cette forme est née d’une commande du festival Un Neuf Trois Soleil ! 2022 et de la ville de Tremblay-en France (93), pour clôturer un projet de territoire avec les familles au parc de la ville de Tremblay. Elle se situe à mi-chemin entre les créations De ses mains et Entre les lignes.

Cheminer, sillonner, tracer des lignes, travailler la matière, fabriquer de ses mains, transmettre, (se) relier, tisser les résonances des liens et des chemins de vies qui s’inventent : dans un entrelacs de générations, les artistes invitent le public en balade, au fil de tableaux circassiens, plastiques et sonores où se créent différents ouvrages et agrès aériens, parfois avec la participation du public.

Distribution

Écriture et mise-en-scène

Cécile Mont-Reynaud

En scène

Ananda Montange

Alvaro Valdés

Anna Weber ou Cécile Mont-Reynaud

Eric Recordier

Régie son – régie générale

Axel Ombade

PRODUCTION

Compagnie Lunatic – Cie Conventionnée DRAC Île de France

AIDES ET RESIDENCES

Département de la Seine-Saint-Denis (93) – dispositif Hisse et Oh, Le Théâtre du Parc – Théâtre Dunois à Paris (75), Ville de Tremblay-en France (93) , Le festival Un Neuf Trois Soleil ! (93)

Théâtre du Parc – Parc floral de Paris Parc floral de Paris Paris 75012 Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « production@cielunatic.com »}]

Compagnie Lunatic – Cécile Mont-Reynaud cirque jeune public

Constance Arizolli