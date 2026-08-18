Informations pratiques

Salles-Courbatiès

To be or not to bipolaire

1095 route de la Diège Salles-Courbatiès Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2027-01-21

fin : 2027-01-21

Date(s) :

2027-01-21

Conférence gesticulée To Be Or Not To Bipolaire Elodie Schwab.

Comment trouver sa place, être acteur de sa vie et de sa santé lorsque l’on est confronté à la maladie psychique ? Artiste intermittente de la folie, en équilibre sur le fil de la vie dans un monde malade, Elodie Schwab livre le témoignage sensible et artistique d’une femme diagnostiquée bipolaire qui ose dire ses difficultés, parler de son parcours dans la maladie et de ses espoirs pour l’avenir. Patiente en chemin vers la résilience, elle nous ouvre aussi les portes de son univers poétique, empreint d’hypersensibilité et de créativité.



Suivi d’un temps d’échange co-animé par la conférencière et des membres de l’UNAFAM, union-nationale-des-familles-et-amis-de-personnes-malades-et-ou-handicapees-psychiques. .

1095 route de la Diège Salles-Courbatiès 12260 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45

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English :

To Be or Not to Be Bipolar Gestural Lecture — Elodie Schwab.

L’événement To be or not to bipolaire Salles-Courbatiès a été mis à jour le 2026-08-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)