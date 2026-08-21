Visite libre d’un jardin d’artiste, Le jardin de la Mothe, Salles-Courbatiès

vendredi 18 septembre 2026 · Le jardin de la Mothe · Salles-Courbatiès

Informations pratiques

Visite libre d’un jardin d’artiste 18 – 20 septembre Le jardin de la Mothe Aveyron

Tarif préférentiel : 3€/personne. Enfants et étudiants gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez en visite libre un jardin d’artiste créé autour d’une ancienne ferme aveyronnaise.

Le jardin de la Mothe 1012 Route de la Mothe, 12260 Salles Courbaties Salles-Courbatiès 12260 Aveyron Occitanie 0695179934 http://www.jardindelamothe.com

Visite libre d’un jardin d’Artiste crée autour d’une ancienne ferme aveyronnaise.

©jardindelamothe