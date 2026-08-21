Visite libre d’un jardin d’artiste, Le jardin de la Mothe, Salles-Courbatiès
vendredi 18 septembre 2026 · Le jardin de la Mothe · Salles-Courbatiès
Informations pratiques
Visite libre d’un jardin d’artiste 18 – 20 septembre Le jardin de la Mothe Aveyron
Tarif préférentiel : 3€/personne. Enfants et étudiants gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Découvrez en visite libre un jardin d’artiste créé autour d’une ancienne ferme aveyronnaise.
Le jardin de la Mothe 1012 Route de la Mothe, 12260 Salles Courbaties Salles-Courbatiès 12260 Aveyron Occitanie 0695179934 http://www.jardindelamothe.com
Visite libre d’un jardin d’Artiste crée autour d’une ancienne ferme aveyronnaise.
©jardindelamothe
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