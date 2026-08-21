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Visite libre d’un jardin d’artiste, Le jardin de la Mothe, Salles-Courbatiès

vendredi 18 septembre 2026 · Le jardin de la Mothe · Salles-Courbatiès

Visite libre d’un jardin d’artiste, Le jardin de la Mothe, Salles-Courbatiès

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le jardin de la Mothe
Adresse
1012 Route de la Mothe, 12260 Salles Courbaties
Ville
12260 Salles-Courbatiès
Département
Aveyron
Tarif
Tarif préférentiel : 3€/personne. Enfants et étudiants gratuit.

Visite libre d’un jardin d’artiste 18 – 20 septembre Le jardin de la Mothe Aveyron

Tarif préférentiel : 3€/personne. Enfants et étudiants gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez en visite libre un jardin d’artiste créé autour d’une ancienne ferme aveyronnaise.

Le jardin de la Mothe 1012 Route de la Mothe, 12260 Salles Courbaties Salles-Courbatiès 12260 Aveyron Occitanie 0695179934 http://www.jardindelamothe.com
Visite libre d’un jardin d’Artiste crée autour d’une ancienne ferme aveyronnaise.

©jardindelamothe

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