Toboggans poétiques Espace Noriac Espace Noriac Limoges
vendredi 27 novembre 2026 · Espace Noriac · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Toboggans poétiques Espace Noriac
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:30:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
Une sorte de cabaret jubilatoire, fantastique, tragique, drôle… qui logerait les ébats d’une troupe d’artistes issus de voi(x)es diverses poètes, musiciens, danseurs, performeurs, comédiens, bruiteurs, chanteurs, jongleurs… hasardeux et provocateurs… .
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 27 10 08 ortanzimpro@mailo.com
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English : Toboggans poétiques Espace Noriac
L’événement Toboggans poétiques Espace Noriac Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole
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