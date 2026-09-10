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Toboggans poétiques Espace Noriac Espace Noriac Limoges

vendredi 27 novembre 2026 · Espace Noriac · Limoges

Toboggans poétiques Espace Noriac Espace Noriac Limoges

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Espace Noriac
Adresse
10 Rue Jules Noriac
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif

Limoges

Toboggans poétiques Espace Noriac

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:30:00
fin : 2026-11-27

Date(s) :
2026-11-27

Une sorte de cabaret jubilatoire, fantastique, tragique, drôle… qui logerait les ébats d’une troupe d’artistes issus de voi(x)es diverses poètes, musiciens, danseurs, performeurs, comédiens, bruiteurs, chanteurs, jongleurs… hasardeux et provocateurs…   .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 27 10 08  ortanzimpro@mailo.com

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English : Toboggans poétiques Espace Noriac

L’événement Toboggans poétiques Espace Noriac Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole

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