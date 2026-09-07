Tohu Bohu, mecpec, Ault

Informations pratiques

Tohu Bohu Dimanche 20 septembre, 17h00 mecpec Somme

enfants accompagnés, pas de places assises

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Titre : Babillages

A partir de Babil de Sarah Carré

Jeu et mise en scène : Léna de Castro, Simon Le Bourdonnec

Collectif Souillons!

Théâtre tout terrain et tout public s’inspirant de l’univers clownesque

La pièce :

Comment fabriquer ensemble ?

Comment s’accorder pour bâtir les fondations d’une histoire/Histoire ?

Comment transmettre les briques des mémoires, les récits d’antan mélangés par le temps ?

Un peuple décide de bâtir une tour, mais les relations s’enveniment et l’édifice peine à s’élever. Tout comme les personnages de leur récit, Tohu et Bohu ont du mal à s’accorder.

Il leur faudra pourtant se partager la parole et l’écoute pour trouver le chemin du faire ensemble.

mecpec 14 ter boulevard du phare Ault 80460 Somme Hauts-de-France 0660507119 le mecpec : Musée En Chantier Programmation En Cours, collectionne, les usages comme des propositions artistiques cette année nous accueillons la Compagnie Le dithyrambe pour une proposition d’usage du bâtiment en cours de construction.

Sous sa forme Makina burleska ou les péripéties d’un groupe de gens en blouse tel un Don Quichotte des temps modernes en quête de libérer la vie de sous ses formes figées accès piétons, parking du centre culturel jacques prévert à 200m

Titre : Babillages

© Léna de Castro