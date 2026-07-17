Mise en valeur des maisons aultoises par les couleurs, Devant l’ancien Casino à Ault, 2 Grande Rue, Ault

Informations pratiques

Mise en valeur des maisons aultoises par les couleurs Vendredi 18 septembre, 17h00 Devant l’ancien Casino à Ault, 2 Grande Rue Somme

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Ault offre une collection d’architectures : maisons de pêcheurs, fermes, maisons de bourg, anciens hôtels, villas balnéaires, bâtiments de la reconstruction. Tout ce patrimoine architectural est un support potentiel pour une palette harmonieuse de couleurs.

L’objectif de la balade est d’apprécier la richesse des différents types d’architecture et d’initier à la couleur. Avec la charte chromatique communale, spécialement conçue pour les façades aultoises, nous pourrons ensemble observer, commenter et imaginer comment les couleurs peuvent mettre en valeur ce patrimoine auquel on ne fait parfois plus attention.

Devant l’ancien Casino à Ault, 2 Grande Rue 2 Grande Rue, 80460 Ault Ault 80460 Somme Hauts-de-France

Ault offre une collection d’architectures : **maisons de pêcheurs, fermes, maisons de bourg, anciens hôtels, villas balnéaires, bâtiments de la reconstruction.** Tout ce patrimoine architectural est …

©Fabienne Chaptinel