« Tombé sur un livre » par la Cie Gaf’Alu, Médiathèque, Bourbonne-les-Bains
mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque · Bourbonne-les-Bains
Informations pratiques
« Tombé sur un livre » par la Cie Gaf’Alu Mercredi 21 octobre, 10h30 Médiathèque Haute-Marne
Gatuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T10:30:00+02:00 – 2026-10-21T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-21T10:30:00+02:00 – 2026-10-21T11:30:00+02:00
Dans le cadre de sa programmation culturelle la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Département, propose en partenariat avec la Médiathèque de Bourbonne-les-Bains ce spectacle clownesque pour les petits et les grands.
Pataruc est un clown innocent. Sa vie se passe sur un arbre. Une nuit, la vieille fée Caractos se débrouille pour le faire tomber sur un livre de légendes. Par une étrange magie, toute la tête du clown et ensuite tout son corps sont avalés par le livre.
L’aventure fantastique et les personnages de la forêt légendaire l’attendent. Il a pour mission de retrouver la Princesse protectrice des arbres. Et ce n’est pas toujours drôle ! Si vous connaissiez Baba Yaga et sa patte de poule… Ou pire encore Tourmentine ? Heureusement Parisette est là… Obstiné, Pataruc devra s’initier, découvrir et s’adapter à ce nouveau monde.
Tout le long du spectacle, notre clown chante, ruse, déjoue les mauvais sorts. Mais surtout, il affronte son propre caractère, pire encore que ces terribles créatures. Une fable fantastique pour les enfants, à voir en famille.
A partir de 5 ans – 50 min
Renseignements au 03 25 90 69 47 ou mediatheque@bourbonnelesbains.fr
Médiathèque parc du chateau 52400 Bourbonne les bains Bourbonne-les-Bains 52400 Bourbonne-les-Bains Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 90 69 47 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@bourbonnelesbains.fr »}] [{« link »: « mailto:mediablf@hotmail.fr »}]
Spectacle comique pour enfants clown Spectacle comique
@Gycéel
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