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Tomorrow, UK Inch’Allah Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

mercredi 25 novembre 2026 · Médiathèque Ormédo - Orvault · Orvault

Tomorrow, UK Inch’Allah Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Informations pratiques

Début
mercredi 25 novembre 2026
Fin
mercredi 25 novembre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
Médiathèque Ormédo - Orvault
Adresse
2 Promenade de l'Europe
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique
Tarif
La projection sera suivie d’un temps d’échange et de discussion en présence du réalisateur Thomas Grandrémy.Mercredi 25 novembre · 20h · durée 1h30 · Ormédo · à partir de 10 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-25 20:00 – 21:30
Gratuit : oui La projection sera suivie d’un temps d’échange et de discussion en présence du réalisateur Thomas Grandrémy.Mercredi 25 novembre · 20h · durée 1h30 · Ormédo · à partir de 10 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 Adulte, Tout public 

Film documentaire réalisé par Thomas Grandremy – 2025 – 52 minLe film Tomorrow, UK Inch’Allah propose une immersion sensible dans les parcours de personnes en exil. À travers récits, rencontres et moments du quotidien, le film questionne l’accueil, l’espoir et la reconstruction.La projection sera suivie d’un temps d’échange et de discussion en présence du réalisateur Thomas Grandrémy.Mercredi 25 novembre · 20h · durée 1h30 · Ormédo · à partir de 10 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700
02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60


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