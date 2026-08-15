Tomorrow, UK Inch’Allah Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault
mercredi 25 novembre 2026 · Médiathèque Ormédo - Orvault · Orvault
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-25 20:00 – 21:30
Gratuit : oui La projection sera suivie d’un temps d’échange et de discussion en présence du réalisateur Thomas Grandrémy.Mercredi 25 novembre · 20h · durée 1h30 · Ormédo · à partir de 10 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 Adulte, Tout public
Film documentaire réalisé par Thomas Grandremy – 2025 – 52 minLe film Tomorrow, UK Inch’Allah propose une immersion sensible dans les parcours de personnes en exil. À travers récits, rencontres et moments du quotidien, le film questionne l’accueil, l’espoir et la reconstruction.La projection sera suivie d’un temps d’échange et de discussion en présence du réalisateur Thomas Grandrémy.Mercredi 25 novembre · 20h · durée 1h30 · Ormédo · à partir de 10 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60
Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700
02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60
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