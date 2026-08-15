Tomorrow, UK Inch’Allah Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-25 20:00 – 21:30

Gratuit : oui La projection sera suivie d’un temps d’échange et de discussion en présence du réalisateur Thomas Grandrémy.Mercredi 25 novembre · 20h · durée 1h30 · Ormédo · à partir de 10 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 Adulte, Tout public

Film documentaire réalisé par Thomas Grandremy – 2025 – 52 minLe film Tomorrow, UK Inch’Allah propose une immersion sensible dans les parcours de personnes en exil. À travers récits, rencontres et moments du quotidien, le film questionne l’accueil, l’espoir et la reconstruction.La projection sera suivie d’un temps d’échange et de discussion en présence du réalisateur Thomas Grandrémy.Mercredi 25 novembre · 20h · durée 1h30 · Ormédo · à partir de 10 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



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