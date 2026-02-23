Tonte des moutons écomusée de la Bintinais Rennes Dimanche 3 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Vivez au plus près l’expérience de la tonte et découvrez les bons gestes ! Artisans et artisanes de la laine proposeront des ateliers démonstratifs et participatifs : tissage, teinture, feutrage et f…

**Au programme**

* Démonstration de tonte par Florence Bertheau

* Atelier de tissage archéologique et découverte des premiers métiers à tisser par « Les Toiles filantes » (Marie-pierre Puybaret)

* Démonstration de filage au rouet et initiation au filage avec un fuseau corse avec le projet « Pédaler pour la paix » de la Fibre textile.

* Atelier de crochet et de tricot avec Béatrice Simon

* Animation teinture végétale avec Charline Flaux d’«Aux fils des temps »

* Tri de laine, mini-exposition et échanges avec l’association « Force d’intervention lainière »

* Démonstration des différents types de tissage, avec Bruno Lesteven d’Aux fils de l’Arz

* Les associations de races locales GEMO, OSCAR et Deven ar vro présenteront leurs missions et les différents types de races.



Il est possible de venir avec des sacs pour récupérer de la laine (celle peut être utile notamment pour le paillage de son jardin)

**Comment venir ?

**Des navettes spéciales feront l’aller-retour station Henri-Fréville / station Triangle / écomusée. Le trajet de Fréville à l’écomusée dure 10 min. Ce service est mis en place pour la Tonte des moutons par la Star. Tarifs Star habituels. Plus d’infos à venir.

Métro ligne A – arrêt Triangle | Bus ligne 61 – arrêt Hil / Bintinais | Vélo piste cyclable sécurisée (depuis Rennes et Noyal-Châtillon)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-03T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-03T18:00:00.000+02:00

1

02 99 51 38 15 ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr

écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche, 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

