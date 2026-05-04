Tonus Never Expérience – Multicampus Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-05 00:00 – 06:00

Gratuit : non À partir de 5€ Prévente limitée sur l’application et site internet Warehouse Etudiant

????LA PREMIÈRE…ET DERNIÈRE…NEVER AVANT L’ÉTÉ EST OFFICIELLEMENT LANCÉE ???? Mission classifiée !!! ????Objectif : faire décoller toute ta promo nantaise une dernière fois avant que chacun parte aux quatre coins de la France bronzer sur un transat?? Le briefing est simple…tu viens, tu lâches tout, et tu rentres chez toi au lever du soleil avec des souvenirs que tu seras incapable d’expliquer à tes parents ????À bord, Sinna & Jérémy Solis aux commandes….Eux, ils ne font pas des sets… ils font des voyages !? Des sons qui te font flotter entre deux galaxies, le genre de nuit où tu regardes ta montre et il est 5h du mat’ sans que t’aies vu le temps passer… Le vaisseau est équipé pour l’occasion : ???? CO2 · Confettis / Jeux de lumière hypnotiques / Ambiance 100% apesanteurDernière soirée de la saison Dernière chance de vivre ça ensemble avant l’été Combo historique. ?Les étudiant·es nantais·es qui restent au sol ce soir-là… on les plaint sincèrement ???? T’es de la mission ou pas ? ????-

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30



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