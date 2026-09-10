Tonus Never Expérience – STAPS Warehouse Nantes
jeudi 24 septembre 2026 · Warehouse · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 23:30 – 23:59
Gratuit : non À partir de 5€ Prévente limitée disponible sur l’application et le site internet Warehouse Etudiant
???? ATTENTION, ÉTUDIANT·E·S DE NANTES ! ???? C’est LA soirée de rentrée à ne pas manquer au Warehouse, le 2? meilleur club de France et le temple incontesté des meilleures soirées étudiantes !Et pour l’occasion, c’est le BDE le plus survolté de Nantes qui prend les commandes : LES STAPS ! ???? ???? EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !Pour une rentrée réussie, le passage au Warehouse est tout simplement obligatoire. Une mission ultra-spéciale pilotée par la team STAPS pour te faire trembler ALLNIGHT ! ???? La rentrée démarre ici ! Dépêche-toi !!!!???? ???? Prépare-toi au décollage :Un voyage inoubliable avec Sinna Jérémy Solis & le duo Lixis aux commandes, les sons du moment pour vous envoyer au 7e ciel ! ????????Une ambiance 100 % légendaire avec les STAPS ! ????? ???? La rentrée n’attend pas… Ce soir, le Warehouse s’enflamme et tout le Campus s’envole ! ? Scénographie inédite, déco XXL, confettis, show lumière…
Warehouse Île de Nantes Nantes 44200
02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/tonus-never-experience-staps-1
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