Top Chron’Eau : je préserve l’eau et l’océan, Petit Bassin, Le pouliguen

Top Chron’Eau : je préserve l’eau et l’océan Samedi 23 mai, 10h00 Petit Bassin Loire-Atlantique

Entrée: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Leur chorégraphie a commencé il y a des milliards d’années. À l’origine de toute vie sur Terre, les organismes planctoniques se déclinent aujourd’hui en une incroyable diversité de tailles, de formes et de couleurs.

Embarquez à bord de notre stand pour observer la danse de la vie marine et plongez au cœur du ballet fascinant de ces créatures invisibles à l’œil nu. Grâce aux microscopes, vous serez aux premières loges pour explorer cet univers méconnu, pourtant essentiel à l’équilibre des océans.

Venez découvrir l’invisible… et laissez-vous surprendre par ce monde minuscule aux enjeux immenses.

Partenaire : CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo, Agence de l’eau Loire-Bretagne

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Leur chorégraphie a commencé il y a des milliards d’années. À l’origine de toute vie sur Terre, les organismes planctoniques se déclinent aujourd’hui en une incroyable diversité de tailles, de for… CONFRENCONTRE FAMILLE