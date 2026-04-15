Toubouge Cie Les Fées Railleuses Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

Toubouge Cie Les Fées Railleuses

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 11:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Découvrez un voyage suspendu plein de poésie.

Dans Toubouge, des voltigeuses vous immergent au coeur des lois de l’attraction, où il est question d’influences, de possession et d’évolution.

Entre cirque aérien, chant et poésie visuelle, traversez une atmosphère onirique et sonore sur un mobile géant, une ode à l’imagination et à la magie de l’enfance, pour petits et grands.

A l’issue de la séance de 15h30, partagez un moment convivial avec l’Association Culturelle d’Ancenis autour d’un goûter dans le hall.

Durée 30 min

De 1 à 5 ans.

Tarif unique 5€.

Réservez sur la billetterie en ligne. .

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17

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English :

Discover a dreamlike journey full of poetry.

L’événement Toubouge Cie Les Fées Railleuses Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis