Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Touchard dans Tu vas l’appeler comment ? à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 20:00:00

fin : 2026-11-26

Date(s) :

2026-11-26

Touchard a deux grands projets Monter sur scène et devenir papa.

Le premier commence le jour où il apprend que le second ne pourra jamais se faire.

Pour son premier one man show, Touchard aborde le sujet sensible de l’infertilité et de la PMA de son point de vue d’homme, et le cheminement de sa pensée sur ce parcours atypique pour donner la vie. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

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English : Touchard dans Tu vas l’appeler comment ? à L’improviste

L’événement Touchard dans Tu vas l’appeler comment ? à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme