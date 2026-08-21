Touchdesigner #3, STEREOLUX, Nantes

Informations pratiques

Touchdesigner #3 Mercredi 2 décembre, 18h30 STEREOLUX Loire-Atlantique

Unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-02T18:30:00+01:00 – 2026-12-02T21:00:00+01:00

Fin : 2026-12-02T18:30:00+01:00 – 2026-12-02T21:00:00+01:00

TouchDesigner est un environnement de programmation visuelle en temps réel largement utilisé pour la création d’installations interactives, de performances audiovisuelles, de scénographies et d’œuvres génératives. Grâce à son fonctionnement sous forme de réseaux de nœuds, il permet de produire des images dynamiques sans avoir à écrire de code.

À travers une série d’exercices pratiques, les participant·es découvriront durant cet atelier différentes techniques pour créer des visuels audio-réactifs. Iels apprendront à récupérer le son en temps réel dans TouchDesigner, à mettre en place un routage audio à l’aide d’une carte son, à créer plusieurs scènes visuelles, puis à utiliser des messages MIDI pour contrôler et faire évoluer leurs compositions dans un contexte de performance audiovisuelle.

Cet atelier fait partie d’un cycle de trois initiations consacrées à TouchDesigner. Pensés de manière complémentaire, ces trois ateliers peuvent néanmoins être suivis indépendamment les uns des autres.

Le cycle comprend trois ateliers :

Matériel nécessaire : un ordinateur portable + TouchDesigner

Niveau : débutant

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://stereolux.org/touchdesigner-3-02122026-1730 »}] [{« link »: « https://stereolux.org/agenda/atelier-touchdesigner-2 »}, {« link »: « https://derivative.ca/download »}]

Explorer TouchDesigner : un cycle de trois ateliers pour s’initier à la création audiovisuelle en temps réel.