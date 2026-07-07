Toujours cela bruit en moi Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement
vendredi 2 avril 2027 · Avenue Raimu · Marseille 14e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 14e Arrondissement
Toujours cela bruit en moi
Vendredi 2 avril 2027 de 20h à 21h. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-02 20:00:00
fin : 2027-04-02 21:00:00
Date(s) :
2027-04-02
Lo Guenin
Le Phare à Lucioles
Se raconter, en son et en solo. Avec Toujours cela bruit en moi, Lo Guénin, mis en scène par Céleste Germe (Das Plateau), créé une fable sonore à la lisière du concert et de la pièce musicale, qui traverse la sortie de l’enfance et l’entrée dans l’adolescence.
Un adolescent de onze ans, puis de quinze ans, au collège, non sans heurts, en friction avec lui-même, et avec les autres. La poésie, la musique, seuls les sons rendent son corps perceptible. Profondément ancré dans le réel, ce spectacle déploie une écriture faite d’échos et de déplacements, où la poésie naît de l’attention portée aux détails et aux perceptions. Une invitation à traverser la mémoire tandis que les émotions affleurent.
Lo Guénin scrute l’identité en devenir, le regard des autres, la honte, les normes qui façonnent et qui contraignent, mais aussi la puissance de l’imaginaire et de l’enfance. Nous sommes convié.es à célébrer les trajectoires atypiques, les décalé·es, les forces fragiles. Le bruit des autres cède sa place à un chant à soi. .
Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 65 17 77 contact@lagarefranche.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lo Guenin
Le Phare %E0 Lucioles
L’événement Toujours cela bruit en moi Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 14e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- La Guinguette Guignol, l’ami des enfants Cité La Marine Bleue Marseille 14e Arrondissement 15 juillet 2026
- Soirée Karaoké Parc Font Obscure Marseille 14e Arrondissement 16 juillet 2026
- La Guinguette Femmes, par la Cie En Flammes Cité Les Flamants Marseille 14e Arrondissement 17 juillet 2026
- Les estivales du Parc de Font obscure Parc de Font obscure Marseille 14e Arrondissement 3 août 2026
- Soirée latino party & stand up Parc de Font Obscure Marseille 14e Arrondissement 4 août 2026