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TOUJOURS VIVANT – 500 CHORISTES ZENITH LIMOGES METROPOLE Limoges

TOUJOURS VIVANT – 500 CHORISTES ZENITH LIMOGES METROPOLE Limoges

TOUJOURS VIVANT – 500 CHORISTES ZENITH LIMOGES METROPOLE Limoges dimanche 23 mai 2027.

Lieu : ZENITH LIMOGES METROPOLE

Adresse : 16, AVENUE JEAN MONNET

Ville : 87100 Limoges

Département : 87

Début : 2027-05-23

Fin : 2027-05-23

Heure de début : 18:00

TOUJOURS VIVANT – 500 CHORISTES Début : 2027-05-23 à 18:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ZENITH LIMOGES METROPOLE 16, AVENUE JEAN MONNET 87100 Limoges 87

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