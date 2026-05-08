TOULOUSE COMMERCES EN FÊTE Toulouse

Toulouse

TOULOUSE COMMERCES EN FÊTE

CENTRE-VILLE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 11:00:00

fin : 2026-05-16 18:30:00

Date(s) :

2026-05-14

Pendant trois jours, les commerçants toulousains sont à l’honneur ! Un événement organisé par la CCI de Toulouse, en partenariat avec la Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole.

Mode shopping activé ! Venez flâner dans les rues de Toulouse et découvrir la nouvelle collection printemps/été dans les commerces toulousains ! Profitez également de nombreuses animations festives en plein air sur le thème Circus !

– ACTIVITÉS MUSICALES de 11h à 18h30. Direction la rue Alsace-Lorraine pour écouter les reprises de l’Orchestre de Chambre de Toulouse et Yohan Hennequin des Cats on trees ABBA et Queen (Jeudi 14 mai), Beatles vs Jackson (Vendredi 15 mai) et Tommys find up (Samedi 16 mai).

– ACTIVITÉS ARTISTIQUES de 11h à 18h30. Place Saint-Georges laissez-vous chouchouter par les maquilleuses de la Cie des Mille et une Beautés pour un maquillage enchanté. Initiez-vous à la fabrication de clown panti avec une plasticienne ou au stand de tir avec les frères je Louche . Et profitez d’un spectacle avec les puces savantes plein d’humour et de magie.

– DÉAMBULATIONS Dans les rues de l’hyper-centre Venez vivre un moment inoubliable avec SWAY POLE , une parade itinérante, pleine de couleurs, réalisée par de véritables athlètes acrobates. 4 compagnies vous feront vivre l’art du crique à travers des échassiers, des jongleurs, des acrobates, du cheerleading, un chapiteau ambulant et de la musique. Les horaires et lieux de passages du cyclo circassien , de la rosalie circassien , des cheerleaders et des popins sont à retrouver sur le site de la CCI.

Retrouvez la programmation complète en ligne. .

CENTRE-VILLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

For three days, Toulouse retailers are in the spotlight! The event is organized by the Toulouse Chamber of Commerce and Industry, in partnership with Toulouse City Council and Toulouse Métropole.

L’événement TOULOUSE COMMERCES EN FÊTE Toulouse a été mis à jour le 2026-05-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE