TOULOUSE FACE À WARRINGTON STADE MICHEL BENDICHOU Colomiers

Colomiers

TOULOUSE FACE À WARRINGTON

STADE MICHEL BENDICHOU Allée de la Brière Colomiers Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 16:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Vivez une après-midi placé sous le signe du rugby et des Feria !

À l’occasion du championnat de Super League, le Toulouse Olympique accueille Warrington.

Pour profiter de ce retour au stade Michel Benichou, le club organise une feria. Des bandas mettent l’ambiance autour du stade, un rodéo mécanique est à disposition et des nombreuses animations sont proposées.

Bon à savoir

– Dress code bleu et blanc conseillé.

– Restauration sur place .

STADE MICHEL BENDICHOU Allée de la Brière Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Enjoy an afternoon of rugby and Feria!

L’événement TOULOUSE FACE À WARRINGTON Colomiers a été mis à jour le 2026-05-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE