TOULOUSE MÉTROPOLE RUN EXPERIENCE Toulouse

10km, semi & marathon au coeur de la ville rose pour une expérience running hors du commun !

Pensé comme bien plus qu’une simple course, la Toulouse Métropole Run Expérience s’affirme comme un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de course à pied. Une expérience unique mêlant performance, convivialité et engagement environnemental.

Venez vous défier à travers plusieurs épreuves de tailles ! 2 jours de fête pour 5 formats de course Avec cinq épreuves au programme, chacun peut trouver sa place, quel que soit son niveau ou son envie

– Le Marathon des Géants (42,195 km)

– Le Semi-Marathon de la Garonne (21,1 km)

– Le 10 km du Capitole

– Le Marathon Relais des Pionniers de l’Aéropostale (en équipe de 4 à 6)

– La Course des P’tits Rex, pour les enfants (samedi 31 octobre à partir de 14h à la Prairie des Filtres)

Dernière ligne droite pour affiner votre préparation, tester votre équipement, et visualiser votre arrivée en fanfare au coeur de la Ville Rose ! Et pour ceux qui ne sont pas sur la ligne de départ, venez encourager les coureurs !

Pour connaître les conditions de circulation et de stationnement, merci de consulter le site internet du Harmonie Mutuelle Toulouse Métropole Run Experience. Retrouvez également le programme détaillé de cette édition 2026. 5 .

English :

10km, half & full marathons in the heart of the Ville Rose for an extraordinary running experience!

