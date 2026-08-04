TOULOUSE POLARS DU SUD FORUM DE LA RENAISSANCE BASSO CAMBO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

TOULOUSE POLARS DU SUD

FORUM DE LA RENAISSANCE BASSO CAMBO 3 Rue Georges Vivent Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 10:00:00

fin : 2026-10-11 19:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Le polar se marre à Toulouse ! La guerre s’invite à la 18ᵉ édition de Toulouse Polars du Sud.

La Ville Rose passe au noir ! Le festival international des littératures noires et policières, votre rendez-vous littéraire incontournable de la rentrée est de retour ! Cette année encore un duo de choc va parrainer cette édition, Valentine Imhof, autrice française, et Abir Mukherjee, auteur britannique.

Ils sont très bien entourés par une quarantaine d’auteurs, français et étrangers. Pour faire monter le suspens, citons Antoine Albertini, Frédéric Andréi, Anne-Gaëlle Balpe, Patrick Bard, Mathile Beaussault, Gwenaël Bulteau, Patrick Caujolle, Manu Causse, Catherine Cooper, Didier Daeninckx, Susana Fortes … et bien d’autres……

Comme tous les ans, le festival hors-les-murs ouvre le bal avec une semaine d’animations littéraires. Dans plus de 70 sites de la région Occitanie, le polar se dévoile sous toutes ses formes projections de courts métrages noirs en partenariat avec Séquence Court Métrage, animations aux Archives municipales, lectures, stages d’écriture, rencontres dans plus d’une centaine de médiathèques, bibliothèques publiques, librairies, comités d’entreprise. Les auteurs vont également à la rencontre des jeunes lecteurs dans les établissements scolaires, du primaire à l’université, de la Région Occitanie.

Rendez-vous sur le site du festival pour retrouver la programmation. .

FORUM DE LA RENAISSANCE BASSO CAMBO 3 Rue Georges Vivent Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie toulouse.polars.du.sud@gmail.com

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English :

Crime fiction is having a blast in Toulouse! War is the theme of the 18th edition of Toulouse Polars du Sud.

L’événement TOULOUSE POLARS DU SUD Toulouse a été mis à jour le 2026-07-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE