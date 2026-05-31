Tour Bus Chanvre 2026, du champ au bâtiment, Gare de Caen, Caen (14), Caen

Tour Bus Chanvre 2026, du champ au bâtiment Mardi 23 juin, 09h00 Gare de Caen, Caen (14) Calvados

Tarif : 10 € TTC / personne – Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T09:00:00+02:00 – 2026-06-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-23T09:00:00+02:00 – 2026-06-23T17:00:00+02:00

L’ARPE Normandie et les Chambres d’agriculture de Normandie vous invitent pour une journée proposée dans le cadre du programme Chanvre Normand, financé par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.

Un parcours pour découvrir toute la chaîne du chanvre

Comprendre les spécificités agronomiques et environnementales du chanvre

Découvrir les étapes de transformation dans une chanvrière locale

Observer des applications concrètes sur chantier

Entendre le retour d’expérience d’une maîtrise d’ouvrage

Programme

Départ à 9h de la gare de Caen

Visite d’une parcelle de chanvre, à Souleuvre-en-Bocage

Avec Robin Fouquet, Association des producteurs de chanvre de Basse-Normandie et des départements limitrophes

Visite de la chanvrière Agrochanvre, à Barenton

Avec Jean-Paul Salmon, directeur d’Agrochanvre

Déjeuner (prévoir un pique-nique)

Visite d’un chantier de rénovation en chaux-chanvre, à Saint-Clair-de-Halouze

Avec Cyrille Rialland, gérant de Rialland Restauration Patrimoine

Visite d’un bâtiment fini en chaux-chanvre, à Verson

Avec Dominique Aublet, Ville de Verson

Retour vers 16h50 à la gare de Caen

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Embarquez à bord du Tour Bus Chanvre au départ de la gare de Caen mardi 23 juin pour une journée immersive