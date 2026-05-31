Tour Bus Chanvre 2026, du champ au bâtiment, Gare de Caen, Caen (14), Caen
Tour Bus Chanvre 2026, du champ au bâtiment, Gare de Caen, Caen (14), Caen mardi 23 juin 2026.
Tour Bus Chanvre 2026, du champ au bâtiment Mardi 23 juin, 09h00 Gare de Caen, Caen (14) Calvados
Tarif : 10 € TTC / personne – Nombre de places limité.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T09:00:00+02:00 – 2026-06-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-23T09:00:00+02:00 – 2026-06-23T17:00:00+02:00
L’ARPE Normandie et les Chambres d’agriculture de Normandie vous invitent pour une journée proposée dans le cadre du programme Chanvre Normand, financé par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
- Un parcours pour découvrir toute la chaîne du chanvre
- Comprendre les spécificités agronomiques et environnementales du chanvre
- Découvrir les étapes de transformation dans une chanvrière locale
- Observer des applications concrètes sur chantier
- Entendre le retour d’expérience d’une maîtrise d’ouvrage
Programme
- Départ à 9h de la gare de Caen
- Visite d’une parcelle de chanvre, à Souleuvre-en-Bocage
Avec Robin Fouquet, Association des producteurs de chanvre de Basse-Normandie et des départements limitrophes
- Visite de la chanvrière Agrochanvre, à Barenton
Avec Jean-Paul Salmon, directeur d’Agrochanvre
- Déjeuner (prévoir un pique-nique)
- Visite d’un chantier de rénovation en chaux-chanvre, à Saint-Clair-de-Halouze
Avec Cyrille Rialland, gérant de Rialland Restauration Patrimoine
- Visite d’un bâtiment fini en chaux-chanvre, à Verson
Avec Dominique Aublet, Ville de Verson
- Retour vers 16h50 à la gare de Caen
Gare de Caen, Caen (14) 15 place de la gare 14000 caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/arpe-normandie/evenements/tour-bus-chanvre-2026-du-champ-au-batiment »}]
Embarquez à bord du Tour Bus Chanvre au départ de la gare de Caen mardi 23 juin pour une journée immersive
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