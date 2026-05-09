Le Palais

Tour de Belle-Ile-en-Mer

Avenue Carnot Le Palais Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:45:00

fin : 2026-09-13 17:35:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-06-14

Découvrez Belle-Île-en-Mer sous un nouveau jour grâce à l’excursion commentée inoubliable proposée par la Compagnie du Golfe. Profitez d’une journée inoubliable en naviguant autour de l’île et en découvrant les merveilles qu’elle renferme.

Du 14 Juin au 13 Septembre départ tous les mercredis à 14H40 (sauf le mercredi 21 Juin) .

Avenue Carnot Le Palais 56360 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Tour de Belle-Ile-en-Mer Le Palais a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 56