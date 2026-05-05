Exposition Inrap : Archéologie à Belle-Ile, Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien, Le Palais

Exposition Inrap : Archéologie à Belle-Ile 13 et 14 juin Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T13:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Cette exposition présente les résultats des diagnostics réalisés ces dernières années par les archéologues de l’Inrap sur les sites de la citadelle Vauban, la chapelle de l’ancien hôpital Saint-Louis et l’ancienne chapelle Saint-Sébastien au Palais.

Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien 43 avenue Carnot, 56 360 Le Palais Le Palais 56360 Morbihan Bretagne

Cette exposition présente les résultats des diagnostics réalisés ces dernières années par les archéologues de l’Inrap sur les sites de la citadelle Vauban, la chapelle de l’ancien hôpital Saint-Louis…

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