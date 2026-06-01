SRA en ligne : ADLFI, l’archéologie en un clic, Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien, Le Palais

SRA en ligne : ADLFI, l’archéologie en un clic 12 – 14 juin Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T06:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-14T00:00:00+02:00 – 2026-06-14T23:00:00+02:00

Coéditée par le ministère de la Culture (sous-direction de l’archéologie) et CNRS Sciences humaines et sociales (CNRS SHS), Archéologie de la France – Informations (AdlFI) est une revue numérique d’archéologie constitutive du pôle de revues Gallia. Héritière de Gallia Informations dont elle reprend le corpus et les missions, elle publie en flux continu des notices scientifiques sur toutes les opérations archéologiques menées en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer, de la Préhistoire à l’époque contemporaine. Ces notices sont le fruit d’une collaboration entre le CNRS et les services déconcentrés du ministère de la Culture en régions (Directions régionales des affaires culturelles et Services régionaux de l’archéologie).

Consultez l’ADLFI : https://journals.openedition.org/adlfi/157670

Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien 43 avenue Carnot, 56 360 Le Palais Le Palais 56360 Morbihan Bretagne [{« link »: « https://journals.openedition.org/adlfi/157670 »}] https://journals.openedition.org/adlfi/157670

Coéditée par le ministère de la Culture (sous-direction de l’archéologie) et CNRS Sciences humaines et sociales (CNRS SHS), Archéologie de la France – Informations (AdlFI) est une revue numérique du …

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