Atelier SRA : Découverte de la céramologie, Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien, Le Palais

Atelier SRA : Découverte de la céramologie 12 – 14 juin Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T13:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Avis aux curieux et aux mains a(r)giles ! Plongez dans l’univers de la céramologie : l’étude des céramiques. En vous essayant au tri de tessons et au remontage, vous comprendrez tout de cette discipline archéologique.

Atelier mis en place par le Service régional de l’archéologie (DRAC Bretagne).

Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien 43 avenue Carnot, 56 360 Le Palais Le Palais 56360 Morbihan Bretagne

Avis aux curieux et aux mains a(r)giles ! Plongez dans l’univers de la céramologie : l’étude des céramiques. En vous essayant au tri de tessons et au remontage, vous comprendrez tout de cette mis en…

© DRAC Bretagne – Service régional de l’archéologie