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Atelier SRA : Découverte de la céramologie, Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien, Le Palais

Atelier SRA : Découverte de la céramologie, Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien, Le Palais

Atelier SRA : Découverte de la céramologie, Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien, Le Palais vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Village de l'archéologie - chapelle Saint-Sébastien

Adresse : 43 avenue Carnot, 56 360 Le Palais

Ville : 56360 Le Palais

Département : Morbihan

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Atelier SRA : Découverte de la céramologie 12 – 14 juin Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T13:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Avis aux curieux et aux mains a(r)giles ! Plongez dans l’univers de la céramologie : l’étude des céramiques. En vous essayant au tri de tessons et au remontage, vous comprendrez tout de cette discipline archéologique.
Atelier mis en place par le Service régional de l’archéologie (DRAC Bretagne).

Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien 43 avenue Carnot, 56 360 Le Palais Le Palais 56360 Morbihan Bretagne
Avis aux curieux et aux mains a(r)giles ! Plongez dans l’univers de la céramologie : l’étude des céramiques. En vous essayant au tri de tessons et au remontage, vous comprendrez tout de cette mis en…

© DRAC Bretagne – Service régional de l’archéologie

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