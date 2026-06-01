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SRA en ligne : Retour sur une année d’archéologie avec le BSR 2023, Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien, Le Palais

SRA en ligne : Retour sur une année d’archéologie avec le BSR 2023, Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien, Le Palais

SRA en ligne : Retour sur une année d’archéologie avec le BSR 2023, Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien, Le Palais vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Village de l'archéologie - chapelle Saint-Sébastien

Adresse : 43 avenue Carnot, 56 360 Le Palais

Ville : 56360 Le Palais

Département : Morbihan

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

SRA en ligne : Retour sur une année d’archéologie avec le BSR 2023 12 – 14 juin Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T06:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-14T00:00:00+02:00 – 2026-06-14T23:00:00+02:00

Le bilan scientifique régional 2023 du service régional de l’archéologie de Bretagne est en ligne et téléchargeable ici : https://www.culture.gouv.fr/regions/drac-bretagne/politique-et-actions-culturelles/patrimoines/archeologie#chapitre-ancre5
Inscrit dans une collection nationale, le bilan est conçu afin que soient diffusés largement les résultats des travaux archéologiques de terrain.
Il s’adresse tant au service central de l’archéologie, qu’aux membres des instances chargées du contrôle des opérations, aux archéologues, aux élus, aux décideurs, aux aménageurs, aux associations et à toute personne concernée par les recherches archéologiques menées dans notre région.
Cette publication montre comment les archéologues, pleinement investis dans le champ de l’archéologie préventive et programmée, enrichissent par leurs opérations la connaissance historique sur d’innombrables problématiques : occupations du territoire à toutes les périodes, développement urbain, artisanat, industries, habitats, pratiques funéraires, circulations des biens et contacts. Ces travaux révèlent un patrimoine remarquable, parfois surprenant et toujours digne d’intérêt.

Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien 43 avenue Carnot, 56 360 Le Palais Le Palais 56360 Morbihan Bretagne [{« link »: « https://www.culture.gouv.fr/regions/drac-bretagne/politique-et-actions-culturelles/patrimoines/archeologie#chapitre-ancre5 »}] https://www.culture.gouv.fr/regions/drac-bretagne/politique-et-actions-culturelles/patrimoines/archeologie#chapitre-ancre5
Le bilan scientifique régional 2023 du service régional de l’archéologie de Bretagne est en ligne et téléchargeable ici : ) Inscrit dans une collection nationale, le bilan est conçu afin que soient…

© DRAC Bretagne – Service régional de l’archéologie

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