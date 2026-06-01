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Exposition SRA : Vous avez dit archéologie ?, Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien, Le Palais

Exposition SRA : Vous avez dit archéologie ?, Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien, Le Palais

Exposition SRA : Vous avez dit archéologie ?, Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien, Le Palais vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Village de l'archéologie - chapelle Saint-Sébastien

Adresse : 43 avenue Carnot, 56 360 Le Palais

Ville : 56360 Le Palais

Département : Morbihan

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Exposition SRA : Vous avez dit archéologie ? 12 – 14 juin Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T13:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Une exposition mobile, créée par la Sous-Direction de l’Archéologie est là pour informer les citoyens sur le sujet.
Découvrez de façon synthétique et illustrée en quoi consiste le travail des archéologues, ce qu’est le patrimoine archéologique et comment s’organise l’étude et la sauvegarde de ce bien commun fragile.

Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien 43 avenue Carnot, 56 360 Le Palais Le Palais 56360 Morbihan Bretagne
Une exposition mobile, créée par la Sous-Direction de l’Archéologie est là pour informer les citoyens sur le sujet.

© DRAC Bretagne – Service régional de l’archéologie – SDA

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