SRA en ligne : ABCD, Archéologies Bretonnes – Cartographie Dynamique, Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien, Le Palais

SRA en ligne : ABCD, Archéologies Bretonnes – Cartographie Dynamique 12 – 14 juin Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T06:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-14T00:00:00+02:00 – 2026-06-14T23:00:00+02:00

Cette application donne la possibilité aux étudiants, chercheurs, professionnels de l’archéologie, aménageurs et plus généralement à toute personne intéressée par l’archéologie, d’avoir accès aux données géoréférencées (sites, fouilles, ZPPA, réseau viaire) de la carte archéologique en Bretagne. Elles sont consultables avec d’autres fonds de cartes (photo aérienne, géologique, relief…). Cette mise à disposition sert autant à mieux connaître et étudier ce patrimoine qu’à sa protection.

Consultez ABCD sur ce lien : https://geobretagne.fr/app/archeologie/

Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien 43 avenue Carnot, 56 360 Le Palais Le Palais 56360 Morbihan Bretagne [{« link »: « https://geobretagne.fr/app/archeologie/ »}] https://geobretagne.fr/app/archeologie/

Cette application donne la possibilité aux étudiants, chercheurs, professionnels de l’archéologie, aménageurs et plus généralement à toute personne intéressée par l’archéologie, d’avoir accès aux de …

© DRAC Bretagne – Service régional de l’archéologie et GéoBretagne